Компания пока ситуацию не комментирует

Как пишет издание Forbes, в сервисные центры по всему миру поступает значительное количество обращений от обладателей мобильных ПК Apple MacBook Pro – экраны устройств массово выходят из строя из-за мелкого мусора и пыли. По предварительным данным, попадающий в зазор рядом с шарниром мусор со временем перетирает шлейф матрицы, что приводит к появлению на дисплее различных артефактов или полному выходу его из строя.

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Сообщается, что чаще всего проблема встречается у моделей A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141, при этом, как рассказали журналистам сотрудники нескольких сервисных центров, в данном случае нередко приходится менять не шлейф, а сам экран. В авторизованных СЦ такая операция обходится как минимум в $625. Примечательно, что сама корпорация Apple проблему пока не комментировала, хотя как представители СМИ, так и технические блогеры уже обращались к ней с соответствующими запросами. Возможно, в компании из Купертино изучают проблему и выступят с заявлением по ней в ближайшем будущем, хотя существует и вероятность, что серию инцидентов решат просто проигнорировать.