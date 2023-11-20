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Меньше двух месяцев остаётся до анонса следующего поколения флагманских смартфонов Galaxy S от компании Samsung. Уже был немало утечек данных относительно этих устройств и появлялись даже их изображения. Как минимум два раза говорилось о возможной дате анонса и теперь эта дата была подтверждена снова.
Аппараты должны быть анонсированы 17 января, а продажи стартуют 30 января. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked будет проведено в Калифорнии. Предварительные заказы начнут принимать на следующий день после анонса. Сделавшие предварительный заказ начнут получать аппараты 26-30 января.
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Официальная цена в рознице названа пока не была. Не исключено, что стоимость устройств станет известна в декабре. Появление новшеств вроде локально работающего генеративного искусственного интеллекта может привести к росту стоимости.
В разных странах аппараты Galaxy S24 будут работать на процессорах Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3. Исключением является модель Ultra, которая везде будет основана на чипе Snapdragon, сообщает wccftech.