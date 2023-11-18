Похоже, что компания Samsung вернулась к использованию полностью плоских дисплеев во всех трех вариантах новой серии Galaxy S24

Дата релиза новой серии Galaxy S24 намечена на 17 января 2024 года. Вскоре все увидят высококлассные устройства с множеством функций и хорошим аппаратным обеспечением. Учитывая то, что сроки столь близки, можно уверенно говорить о том, что производители аксессуаров уже получили макетные устройства для разработки дополнительных комплектующих. Сегодня можно наблюдать первое изображение трех видов защитных пленок для базовой, Plus и Ultra версий предстоящего флагмана.

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Похоже, что в новой серии Galaxy S24 Samsung вернулась к полностью плоскому дисплею для всех трех вариантов. Впервые за длительное время мы увидим флагманские смартфоны Samsung без изогнутых краев. Даже Ultra версия теперь имеет плоский экран.

Были показаны снимки защитной пленки для всех трех устройств Galaxy S24. Интересно отметить, что на этот раз экраны имеют границы или ободки, подтверждающие, что в телефонах будет использоваться плоский дисплей. Детали неизвестны, но следует ожидать новых утечек информации об этих устройствах в ближайшие недели.

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Как уже упоминалось, следующий год нам принесет серию Galaxy S24 с рядом новых функций, включая полноценную генеративную модель искусственного интеллекта, обеспечивающая повышенное удобство для пользователя. В устройствах будет сочетание процессоров Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Однако Ultra версия будет основана исключительно на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Утечки информации о дизайне уже неоднократно попадали в сеть, поэтому можно ожидать, что новые телефоны будут визуально схожи со своими предшественниками.