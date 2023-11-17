Интересно, что по информации DigiTimes, 3-нм чипы по-прежнему будет производить TSMC

Компания Samsung Foundry получила заказ от AMD на производство процессоров на базе микроархитектуры Zen 5c с использованием 4-нм техпроцесса, сообщает DigiTimes со ссылкой на южнокорейскую компанию Chosun Biz. Если информация верна, то сделка представляет собой важный поворотный момент в производственной стратегии AMD, поскольку она означает, что производство будущих процессоров будет разделено между TSMC и Samsung Foundry.

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В отчете DigiTimes утверждается, что AMD собирается производить процессоры на базе Zen 5 у двух контрактных полупроводниковых гигантов: Samsung Foundry и TSMC. Первая будет производить базовые версии Prometheus на одной из своих 4-нм линий, тогда как вторая, как ожидается, будет производить более продвинутые версии Prometheus на производственном процессе 3-нм класса.

Обычно AMD и другие компании присваивают разные кодовые названия продуктам, использующим разные технологические процессы и/или архитектуры, поэтому к информации о том, что Prometheus производится как на 3-нм, так и на 4-нм узлах класса, следует относиться с большой долей скептицизма.

Если предположить, что информация верна, и AMD будет что-то производить на Samsung Foundry, то этот шаг можно рассматривать как попытку AMD снизить риски, связанные с зависимостью от одного поставщика.

Если сотрудничество состоится, оно, безусловно, диверсифицирует производство чипов AMD и явно укрепит позиции Samsung Foundry в сфере производства передовых чипов, поскольку в настоящее время только TSMC производит процессоры для AMD и Intel.

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Роль Samsung в производстве этих чипов имеет большое значение для компании. Хотя до сих пор неясно, действительно ли Samsung Foundry получила крупный заказ от AMD, в отрасли уже ходят слухи, что это партнерство может открыть больше возможностей для южнокорейского гиганта. Если Samsung Foundry преуспеет в производстве чипов на базе Zen 5c, AMD может рассмотреть возможность использования 3-нм технологий Samsung для будущих продуктов.