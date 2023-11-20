Redmi Note 13R Pro получил процессор Dimensity 6080 и основную камеру 108 Мп

В Китае местный бренд Redmi без лишней шумихи представил серию смартфонов Redmi Note 13R Pro. Они будут выпущены вслед за появившимися в октябре Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+.

Redmi Note 13R Pro предлагает экран OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 2400 x 1080, частотой 120 Гц, яркостью 1000 нит, коэффициентом контрастности 5000000:1, частотой дискретизации касания 2160 Гц и затемнения PWM 1920 Гц. Внутри находится процессор Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт. К сожалению, установлена лишь Android 13 на MIUI 14 вместо более современной Android 14.

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Спереди находится камера 16 Мп, сзади основная 108 Мп с 3-кратным зумом в сенсоре и датчик глубины 2 Мп. Сбоку на корпусе располагается сканер отпечатков, есть также инфракрасный сенсор, USB-C, разъём 3,5 мм, отсек для двух SIM-карт с 5G, GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Размеры устройства 161,11 х 74,95 х 7,73 мм, вес 175 г.

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Стоимость в Китае составляет 1999 юаней. Предлагаются чёрный, синий и золотой цветовые варианты, пишет Gizmochina.