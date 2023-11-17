Более 40% пользователей iPhone используют продукцию Xiaomi, и 45% владельцев Apple владеют более чем пятью устройствами Xiaomi

Xiaomi удивила своих поклонников новыми достижениями в сфере умного дома и интернета в ходе своей последней презентации в Китае. Общее число интеллектуальных устройств, взаимодействующих в экосистеме Xiaomi IoT, преодолело впечатляющую отметку в 655 миллионов. Не менее внушительные цифры затрагивают более 13 миллионов людей, обладающих не менее чем пятью инновационными устройствами умного дома от Xiaomi.

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Лу Вейбинг, вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi, подчеркнул создание самой масштабной в мире платформы интернета вещей на уровне потребителей. Интересным моментом стало обнаружение того, что более 40% пользователей устройств умного дома Xiaomi предпочитают iPhone. За гранью ожидания оказалось и то, что 45% владельцев продукции Apple, обзаведшихся интеллектуальными гаджетами Xiaomi, насчитывают более чем пять таких устройств.

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Эти факты подчеркивают не только влияние Xiaomi на сегмент умных устройств для дома, но и стремление к гармоничному взаимодействию различных технологических экосистем. В результате становится очевидным, что границы между производителями техники размываются, открывая новые возможности для пользователей в области интеграции и удобства.