MediaTek расширяет доступ устройств интернета вещей к 5G

Помимо двух чипов с поддержкой Wi-Fi, компания MediaTek в пятницу предоставила модем M60 5G и чип T300. Это небольшие и энергоэффективные чипы для распространения стандарта связи 5G на носимых устройствах, устройствах интернета вещей и другой электронике, где не нужна высочайшая скорость и пропускная способность, как на смартфонах и ноутбуках.

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Новая модель 5G применяет стандарт 3GPP «RedCap» (5G NR-Light). Это означает низкую задержку и минимальное энергопотребление. Правда, скорости будут не самые высокие, но этот чип предназначен для устройств, которым не нужно передавать больших объёмов данных. Это могут быть умные часы, устройства виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и промышленные датчики.

Модем M60 и чип MediaTek T300 впервые основаны на однокристальном чипе RedCap 6 нм с радиочастотной системой (RFSOC) для уменьшения размера и повышения энергоэффективности. Применяется компактный одноядерный процессор Arm Cortex-A35, благодаря которому скорость входящего подключения достигает 227 Мбит/с, а исходящего 122 Мбит/с. Технология MediaTek UltraSave 4.0 обеспечивает уменьшение расхода энергии на 70%. За счёт таких преимуществ производитель надеется, что всё больше устройств будут переходить с 4G/LTE на 5G.

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Первые чипы T300 начнут рассылать для тестирования в начале будущего года, а в составе коммерческих продуктов они могут появиться в конце 2024 года, пишет Digitaltrends.