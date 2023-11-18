Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
MediaTek представляет второе поколение модемов Wi-Fi 7
Чипы для корпоративных сетей и домашних устройств расширяют возможности Wi-Fi 7

реклама

В последние месяцы начинают появляться устройства следующего поколения с поддержкой стандарта связи Wi-Fi 7. Компания MediaTek вносит свой вклад, представив два чипа под брендом Filogic. Они могут работать как корпоративные точки доступа, модемы и узлы беспроводных ячеистых систем, позволяя подключаться устройствам вроде смартфонов и телевизионных приставок.

реклама

MediaTek вошла в число первых производителей чипов после дебюта технологии Wi-Fi 7 на выставке потребительской электроники CES 2022. Этот стандарт должен принести скорость передачи данных в два раза больше, нежели у нынешних Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Пока распространение Wi-Fi 7 находится на начальном этапе и мало какие потребительские устройства поддерживают этот стандарт. К тому же сам стандарт ещё не получил окончательного утверждения. Несмотря на это, второе поколение чипов Filogic сможет обеспечить смартфонам, ноутбукам и маршрутизаторам более высокую скорость передачи данных.

Filogic 860 и Filogic 360 основаны на той же технологии, что и премиальные устройства MediaTek, обеспечивая высокий уровень надёжности в загруженных сетевых средах, сверхбыструю скорость при уменьшении задержки и увеличенный диапазон действия. Флагманским предложением из этих двух является Filogic 860 с двухдиапазоном доступом и сетевой обработкой, поддерживая серверные технологии на предприятиях и в домашних условиях. 3-ядерный процессор Arm Cortex-A73 имеет достаточно высокий уровень производительности для работы сетей в крупных корпорациях и у провайдеров. Также он может найти применение в маршрутизаторах Wi-Fi 7 премиального уровня.

Аппаратное ускорение позволяет Filogic 860 предложить расширенные функции туннелирования и безопасности. Это даёт возможность работать в приложениях виртуальной частной сети (VPN) и брандмауэрах, маршрутизировать трафик Wi-Fi 7 между узлами беспроводной ячеистой сети.

Наличие двухдиапазонного Wi-Fi означает максимальную скорость передачи данных 7,2 Гбит/с, выше которой при использовании многоканальных операций (MLO) в настоящее время не существует. Клиентские устройства смогут подключаться к маршрутизаторам в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Filogic 860 поддерживает и другую функциональность чернового варианта спецификации Wi-Fi 7, которая может быть принята в окончательном виде в начале 2024 года. Среди этой функциональности 4096-QAM (4K-QAM) и дополнительные антенны для ускорения передачи данных, динамический выбор частоты (DFS) и расширение диапазона сигнала за счёт MediaTek Filogic Xtra.

Чип Filogic 360 войдёт в состав потребительских устройств вроде смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, телевизионных приставок и тому подобных. Здесь поддерживается трёхдиапазонный Wi-Fi с полосами частот 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, а скорость достигает 2,9 Гбит/с. Помимо Wi-Fi 7 обладатели подобных устройств получат два ядра Bluetooth 5.4 с пропускной способностью для игр, а ещё звук Bluetooth Low Energy (BLE). Здесь есть встроенный процессор цифровых сигналов (DSP) и поддержка современного кодека LC3.

Wi-Fi и Bluetooth способны одновременно работать в диапазоне частот 2,4 ГГц и не мешать при этом друг другу. Диапазон Filogic Xtra позволяет увеличить расстояние между устройствами благодаря Hybrid MLO.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

MediaTek уже рассылает клиентам образцов чипов Filogic 860 и Filogic 360. Первые устройства на основе этих чипов можно ждать в середине будущего года, пишет Digitaltrends.

#mediatek
Источник: digitaltrends.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились характеристики чипа MediaTek Dimensity 8300 на техпроцессе 4 нм
Samsung Galaxy A15 получит чипсет Dimensity 6100 Plus
Подтвержден чипсет Dimensity 8200 в смарфонах OPPO Reno 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
10
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
2
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
3
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
1
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
9
У властей Германии могут возникнуть сложности с субсидированием предприятий Intel и TSMC
+
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
1

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
57
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
14
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
5
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
+
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
13
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий Агеносов
11:27
С.г. уже не допускается в официальных документах
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
От LoL до KeK один шаг
11:25
Ты заинтересован - твой тест говно.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Umid Xaydarov
11:23
особено меня удивило что он тут " золотые " нашол в виде валюты. даже если он имел виду кредиты , то зачем отсебятину ненужную писать? на скрине единственая валюта в игре
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
glavhyilo
11:22
хеллоу буш,я уже подлетаю
Официально объявлена дата выхода ремастера The Last of Us Part 2 - 19 января 2024 года
Анатолий Савинков
11:20
Смартфоны на AuroraOS тоже поставили рекорд по продажам в РФ, но есть нюанс...
Xiaomi реализовала 1 440 000 смартфонов Xiaomi 14 всего за 10 дней, установив новый рекорд
Reigyl Legvic
11:18
Вся проблема Курил в несамостоятельности Японии. Им даются территории, нам даются обещалки на что-либо (т.е. воздух). А слово в политике можно как дать, так и забрать. На них надавят амеры, и они все ...
Япония вновь заявляет о своих претензиях на Курильские острова
Настоящий Мущина
11:12
Покоцанный, ты хорошо вниз головой в унитаз, Лешую дуру макнул. Тут 90% выходящих статей бесполезных и даже вредных.
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
Urtgard
11:07
Тесты от не заинтересованных людей приведены, в моём случае никакого снижения производительности, как и повышения быть не может, настройки есть, у тех остальных тоже нет подписчиков чтобы заниматься к...
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Дмитрий Перцев
11:05
Абсолютно верно.
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
SeTi2019
11:00
Статьи в духе Красной звезды о подвигах времен Великой отечественной... когда ничего не видел, ни в чем не разбираюсь, на фронте не был.... Но статью написал.
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем