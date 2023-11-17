Snapdragon 7 Gen 3 выпускают для средних смартфонов

Вслед за анонсом в октябре очередного флагманского смартфона компания Qualcomm в пятницу представила систему на чипе Snapdragon 7 Gen 3 для мобильных устройств среднего уровня. Этот чип производится на техпроцессе 4 нм и обладает одним ядром Prime с частотой до 2,63 ГГц, тремя Performance (2,4 ГГц) и четырьмя Efficiency (1,8 ГГц). По сравнению с Snapdragon 7 Gen 1 обещан прирост производительности на 15% в одноядерном тестировании Geekbench 6.1 и более чем на 50% у графического процессора в тесте Aztec Ruins 1080p. Расходоваться энергии при этом стало на 20% меньше.

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AI Engine получил улучшение производительности в задачах искусственного интеллекта на 60% в пересчёте на единицу энергопотребления. Было улучшено распознавание лиц в сложных условиях, при слабом освещении и использовании очков.

Появилась поддержка пространственного звука с возможностью отслеживать положение головы и тесной интеграцией нескольких устройств. Для камер предлагается поддержка формата изображений Google Ultra HDR из Android 14. По-прежнему доступна съёмка одновременно с трёх камер. Функциональность AI Remosaic умеет удалять зернистость, выдавать высокое разрешение и яркие цвета.

В состав процессора входит модем Snapdragon X63 5G со скоростью входящего подключения до 5 Гбит/с. Есть 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA) при использовании сочетаний SIM-карт 5G+5G или 5G+4G. Ещё продвигается поддержка трёхчастотного определения местоположения. Она увеличивает точность определения местоположения даже при использовании антенны GNSS невысокого качества.

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Первые смартфоны на этом процессоре должны быть анонсированы уже в ноябре, пишет 9to5google.