Новые процессоры Qualcomm Snapdragon 7, включая модели Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 7+ Gen 2 и Snapdragon 7s Gen 2, скоро обзаведутся двумя новыми чипсетами 7-й серии.

Новые процессоры Qualcomm Snapdragon 7, включая модели Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 7+ Gen 2 и Snapdragon 7s Gen 2, скоро обзаведутся двумя новыми чипсетами 7-й серии. Уже знакомый источник информации "Digital Chat Station" раскрыл некоторые детали о предстоящих процессорах Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3.

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По данным этого инсайдера, Snapdragon 7 Gen 3, также известный как SM7550, будет иметь конфигурацию ЦП с одним высокопроизводительным ядром, работающим на 2,63 ГГц, а также с тремя ядрами, работающими на 2,4 ГГц, и четырьмя эффективными ядрами, работающими на 1,8 ГГц. Он будет сопровождаться графическим процессором Adreno 720 и особенностью будет использование процессора ARM A715 в качестве основного ядра, изготовленного по передовому 4-нм техпроцессу TSMC.

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Snapdragon 7+ Gen 3 будет иметь немного другую конфигурацию процессора, включающую одно высокопроизводительное ядро, работающее на 2,92 ГГц, два ядра на 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 1,8 ГГц. Этот чипсет также будет работать с графическим процессором Adreno 725, изготовленным по 4-нм техпроцессу TSMC. Источник сообщает, что процессоры Snapdragon 7 Gen 3 и 7+ Gen 3 будут использоваться в будущих устройствах от таких известных производителей смартфонов, как Honor, Vivo, Xiaomi и группа Oga (Oppo, OnePlus, Realme), обеспечивая улучшенную производительность и эффективность для будущих мобильных устройств. Слухи утверждают, что некоторые из этих устройств, оснащенных Snapdragon 7 Gen 3, включают Honor 100, Vivo S18, Vivo V30, OnePlus Ace 3V и Nord 4.