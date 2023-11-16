Microsoft анонсировала расширение возможностей Windows 365

В рамках конференции Microsoft Ignite компания представила ряд новых возможностей для сервиса Windows 365. Это облачный компьютер, дающий доступ к компьютеру обычному из любого места с возможностью работать с хранящимися там приложениями и файлами.

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Было представлено новое приложение, открывающее доступ виртуальному удалённому устройству из одного места. Это приложение поддерживает Windows 365, виртуальный рабочий стол Azure, удалённый рабочий стол, службы удалённых рабочих столов, Microsoft Dev Box и другие виды. На главном экране здесь показываются доступные устройства, даётся доступ к приложениям на этих устройствах. Сейчас это приложение есть в виде предварительной версии в Microsoft Store, на iOS TestFlight и в вебе.

Windows 365 теперь имеет более полную поддержку видеокарт. До сих пор там были только простейшие драйверы монитора, не подходящие для расходующих множество системных ресурсов нагрузок вроде рендеринга видео и трёхмерного моделирования. Появления более полноценных драйверов позволит обрабатывать подобные нагрузки на облачном компьютере. Сейчас данная функциональность находится на этапе общедоступной предварительной версии.

Расширены возможности искусственного интеллекта. С его помощью система будет определять наиболее оптимальные спецификации облачного компьютера под поставленные задачи, чтобы не тратить лишние ресурсы и деньги.

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Windows 365 и виртуальный рабочий стол Azure обладают поддержкой единого входа (SSO) и аутентификации без пароля. Это упрощает работу и делает её более безопасной. В обоих сервисах появились водяные знаки, защита от снятия скриншотов и несанкционированного доступа. Windows 365 Customer Lockbox стала ещё одной функцией на этапе предварительного тестирования. Она не даёт представителям службы поддержки Microsoft доступа к пользовательским данным. Windows 365 Customer Managed Keys позволяет зашифровать диски облачных ПК своими ключами шифрования, пишет xda-developers.