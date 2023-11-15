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Bublik1
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
Лицензия может слететь при настройке BIOS, а активировать ОС после переустановки больше нельзя

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Одна из главных проблем нашего мира заключается в тотальном обмане в мировых масштабах. Можно привести массу примеров, от старушки Меркель, которая призналась в том, что использовала Минские соглашения для вооружения Украины, до Сноудена, который так и не стал американским героем. И всё же, давайте поговорим на более приземлённые темы. Напомним, в момент анонса PlayStation 5, компания Sony активно продвигала лозунг «Play Has No Limits», который можно перевести как «Играй без границ». Как вы знаете, японцы заблокировали доступ российским геймерам к фирменным серверам, напрочь забыв о данных обещаниях. Похоже, границы всё же есть, а деньги и политика решают намного больше, чем необходимость придерживаться своих обещаний. 

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Судя по всему, подзаработать денег решила и Microsoft, устроившая пользователям неприятный сюрприз. Давайте перенесёмся на несколько лет назад, когда Софтверный гигант только продвигал новую операционную систему Windows 10. Тогда компании были очень нужны деньги, а провальная Windows 8 не давала покоя. При этом Windows 7 устраивала десятки миллионов людей, которые никак не хотели переходить на новую операционную систему. В результате было принято решение разрешить всем тем, кто легально купил лицензионный ключ для Windows 7 и Windows 8, использовать его для активации Windows 10. Что может быть проще, ведь требовалось просто установить новую ОС, а после абсолютно бесплатно активировать её старым ключом. Неизвестно, сколько людей воспользовалось такой щедростью, но нужно помнить, что Microsoft сознательно пошла на такой шаг, а после не заблокировала активацию Windows 11 при помощи старых ключей. Что же, всё хорошее рано или поздно заканчивается, ну а в прошлом месяце Microsoft заблокировала возможность активации, чем вызвала негодование у пользователей. Казалось, что проблема не такая серьёзная, как пишут журналисты, вот только со временем стало ясно, на что рассчитаны действия Софтверного гиганта. 

Представьте себе, что у вас до сих пор работает компьютер на Windows 10, который активирован старым ключом от Windows 7. Если ничего не трогать, то проблем не будет, но если вы вдруг купите новую материнскую плату, а после решите переустановить систему и снова её активировать, то сделать это уже не выйдет. Мало того, при изменении некоторых настроек BIOS активация может слететь и самостоятельно, а это уже тянет на ведение пользователей в заблуждение. Неясно, сколько людей пострадало, но сегодня стало известно, что Microsoft внимательно изучает проблемы, связанные с активацией Windows. Попытки заблокировать ключи от Windows 7 и Windows 8 для активации копий Windows 10 и Windows 11 имели последствия, а в итоге даже журналисты пишут, что вынуждены покупать ещё одну копию, поскольку прошлая не могла быть активирована. Что любопытно, не помогает даже использование цифрового ключа, привязанного к аккаунту Microsoft, а за последние дни эксперты Verge фиксируют всё больше обращений от пользователей. 

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Кто-то ждёт официального решения, тогда как другие забрасывают службу поддержки Microsoft письмами. Один из пользователей всё же получил внятный ответ. В сообщении от сотрудников Софтверного гиганта сказано, что старой лицензией от Windows 7 и Windows 8 невозможно активировать Windows 10 в случае, если была изменена конфигурация оборудования. Что примечательно, в службе поддержки признали, что такого спорного пункта нет в лицензионном соглашении, но разрешить активацию отказались. Главный менеджер по продуктам Windows уже прокомментировал происходящее. Билл Бабонас подтвердил, что ведётся расследование и предложил всем пользователям, столкнувшимся с проблемой, обращаться в техподдержку. Неясно, какой в этом смысл, ведь обращения уже были, а пользователи получили отказ. Возможно, после широкой огласки Microsoft пойдёт на уступки, но в любом случае обман пользователей налицо. Очевидно, что американская компания предпочла выгоду данным обещаниям, а в целом нечто подобное случается постоянно, о чём мы писали выше на несколько абзацев. 

#microsoft #windows 10
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