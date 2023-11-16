Платный тариф YouTube позволяет попробовать новые функции на основе ИИ

Сервисы потоковой трансляции в последние месяцы дорожают, не стал исключением и YouTube Premium. С другой стороны, его функциональные возможности постоянно расширяются. Также в этом году были новшества в YouTube Music. Теперь представители YouTube сообщили о ряде новых экспериментальных возможностей для своих подписчиков.

В первую очередь речь идёт об улучшенном воспроизведении на разрешении 1080p на любом устройстве. Сначала эта опция была только на устройствах Apple, но теперь есть на Android, в веб-версии YouTube и на умных телевизорах. Здесь предлагается увеличенное значение битрейта, где каждый пиксель содержит информации больше прежнего. Летом данная возможность начала распространяться в веб-версии приложения среди ограниченного числа пользователей, а теперь предполагается всем подписчикам.

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Ранее доступная на смартфонах и в веб-версии функция «Продолжить просмотр» теперь есть на планшетах и телевизорах. Когда вы смотрите видеоролик на одном из устройств, на других устройствах, где установлен YouTube и выполнен вход в учётную запись, ведётся отслеживание просмотра. Если вы поставите видео на паузу, вы сможете продолжить просмотр с того же места на другом устройстве.

Всё больше становится созданного с применением ИИ контента. Ранее в ноябре компания рассказала тестировании созданных ИИ сводок комментариев и чат-бота с возможностью отвечать на вопросы о видео. Желающие уже могут записаться на тестирование этого чат-бота. Количество участников будет ограниченным.

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Согласно представленной статистике, у YouTube Premium сейчас 80 млн платных пользователей и бесплатных в рамках пробного периода. Судя по борьбе с блокировщиками рекламы, это число в будущем может увеличиться, пишет Engadget.