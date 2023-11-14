Контекстная реклама автора канала будет видна.

Команда видеоплатформы YouTube недавно начала масштабную кампанию против использования блокировщиков рекламы. Ранее считалось, что платная подписка на YouTube Premium позволит наслаждаться контентом без рекламы и тем самым избежать возможной блокировки со стороны YouTube. Однако, как оказалось, даже подписка на YouTube Premium не гарантирует полного отсутствия рекламы.

Об этом стало известно благодаря сообщению на Reddit, проливающему свет на тот факт, что, несмотря на подписку YouTube Premium, пользователи все равно могут столкнуться с рекламой на платформе. Понятно, что это открытие вызвало волну недовольства среди пользователей.

реклама

Любопытно, что YouTube дал объяснение этому явлению. По словам представителей платформы, подписка Premium обеспечивает непрерывный просмотр без рекламных пауз, без вставок в начале и конце видео, без всплывающих баннеров, баннеров сторонних разработчиков, поисковой рекламы и т.п. Однако есть оговорка, что некоторые рекламные объявления все же могут давать о себе знать.

На странице поддержки YouTube говорится следующее:

"Реклама, встроенная создателем, которую нельзя отключить с помощью платных подписок YouTube Music Premium и YouTube Premium, может оставаться видимой. Кроме того, в видеоролике или рядом с ним могут появляться ссылки, разделы и другой рекламный контент, связанный с веб-сайтом автора, продуктами, членством на канале, билетами на мероприятия или другими мероприятиями, поддерживаемыми создателями".

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Разработчики YouTube также обращают внимание на возможную путаницу между рекламой и подсказками или аннотациями. Хотя в YouTube Premium нет возможности отключить подсказки, пользователи могут управлять ими, меняя настройки для их ручной деактивации.