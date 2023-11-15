В тех случаях, когда он выглядит реалистично

Как пишет TechCrunch, в ближайшие месяцы команда видеосервиса YouTube дополнит правила площадки нововведениями, связанными с контентом, сгенерированным при помощи ИИ и нейросетей. Так, блогерам придется маркировать подобный контент, если он «выглядит реалистичным». Судя по всему, речь идет, например, о фейках и пародиях, в которых будут использоваться цифровые копии реальных людей. Например, если созданная при помощи ИИ цифровая копия президента страны выступит с обращением, которого реальный политик никогда не делал.

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По мнению команды YouTube, быстрое совершенствование технологий на основе нейросетей требует изменения правил площадки, поскольку сгенерированный ИИ контент может ввести пользователей в заблуждение. При этом помечать все созданные нейросетями видео не потребуется – например, если используется нереалистичная графика в стиле анимационных фильмов, то специальная отметка не нужна. Также видеосервис планирует вести борьбу с дипфейками и реагировать на жалобы пользователей, если их голос или внешность используются незаконно. При этом пародия и сатира будут разрешены – и грань здесь будет соблюсти достаточно тяжело, особенно в первое время после введения новых правил.