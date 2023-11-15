Sony выпускает программное обновление для очередного смартфона

Компания Sony не показывает былой активности на рынке смартфонов, но кое-какие аппараты она продолжает выпускать, причём по крайне высоким ценам. На прошлой неделе до Android 14 был обновлён смартфон Xperia 1 V, а теперь на странице японской компании в Twitter сказано, что обновляться начинает Xperia 10 V.

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Эта система приносит на мобильные устройства возможность более гибко настраивать ярлыки на экране блокировки. Появится возможность обмениваться файлами и фотографиями между устройствами Xperia и Windows-компьютерами. В приложении Find My Device появится возможность искать подключенные к смартфону наушники. Так же можно найти планшеты или смарт-часы на платформе Wear OS.

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Пользователи Xperia 10 V в Европе могут проверить наличие обновления системы до версии 68.1.A.2.93, пишет Phonearena.