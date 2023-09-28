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Sony недавно выпустила новое приложение для редактирования видео под названием Video Creator, рассчитанное исключительно на пользователей её нового флагманского смартфона Xperia 1 V. Ранее приложение было доступно только для владельцев модели Xperia 5 V.
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Приложение Video Creator предлагает пользователям быстрый и простой способ создания коротких видеороликов, что особенно удобно для публикации контента в социальных сетях.
Одной из заметных особенностей данного видеоредактора является функция «Auto Edit», которая автоматически соединяет короткие видеофрагменты, добавляя к ним музыку и эффекты, делая процесс создания видеороликов максимально упрощенным и быстрым.
Кроме того, приложение обеспечивает базовые настройки коррекции экспозиции и контраста, а также возможности обрезки и экспорта видео в различных размерах и форматах, что обеспечивает определенную гибкость при работе с видео.
Стоит отметить, что приложение Video Creator теперь доступно для скачивания в Google Play, но исключительно для владельцев смартфона Sony Xperia 1 V. Если у вас нет данного флагманского смартфона от Sony выпуска 2023 года, вы не сможете воспользоваться новинкой из магазина приложений Google.
Таким образом, Sony продолжает улучшать пользовательский опыт для владельцев своих флагманских смартфонов, предлагая эксклюзивные инструменты для обработки медиа.