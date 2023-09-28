Sony расширила доступность своего нового приложения для редактирования видео, Video Creator, для пользователей смартфона Xperia 1 V

Sony недавно выпустила новое приложение для редактирования видео под названием Video Creator, рассчитанное исключительно на пользователей её нового флагманского смартфона Xperia 1 V. Ранее приложение было доступно только для владельцев модели Xperia 5 V.

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Приложение Video Creator предлагает пользователям быстрый и простой способ создания коротких видеороликов, что особенно удобно для публикации контента в социальных сетях.

Одной из заметных особенностей данного видеоредактора является функция «Auto Edit», которая автоматически соединяет короткие видеофрагменты, добавляя к ним музыку и эффекты, делая процесс создания видеороликов максимально упрощенным и быстрым.

Кроме того, приложение обеспечивает базовые настройки коррекции экспозиции и контраста, а также возможности обрезки и экспорта видео в различных размерах и форматах, что обеспечивает определенную гибкость при работе с видео.

Стоит отметить, что приложение Video Creator теперь доступно для скачивания в Google Play, но исключительно для владельцев смартфона Sony Xperia 1 V. Если у вас нет данного флагманского смартфона от Sony выпуска 2023 года, вы не сможете воспользоваться новинкой из магазина приложений Google.

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Таким образом, Sony продолжает улучшать пользовательский опыт для владельцев своих флагманских смартфонов, предлагая эксклюзивные инструменты для обработки медиа.