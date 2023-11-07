Sony официально выпустила обновление ОС Android 14 для своего смартфона Sony Xperia 1 V.

Недавно компания Google представила свою новую операционную систему Android 14, вызвав оживление среди производителей смартфонов. Xiaomi и Samsung уже успели выпустить стабильную версию Android 14 для своих флагманских устройств. Но теперь к этому списку присоединяется и Sony, удивляя своих пользователей в США выпуском официального обновления Android 14 для смартфона Sony Xperia 1 V. Ниже расписаны новые функции и улучшения, доступные с этим обновлениям.

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Одним из главных нововведений обновления Android 14 для Sony Xperia 1 V является приложение Video Creator. Это удобный инструмент, позволяющий пользователям создавать короткие видеоролики с различными эффектами и фоновой музыкой.

Обновление также включает в себя улучшенный режим "Боке", который позволяет получать качественные изображения с эффектом размытого фона для выделения передних объектов. Теперь Sony Xperia 1 V предлагает этот эффект на двух фокусных расстояниях - 24 мм и 48 мм. Благодаря этому можно создавать профессиональные фотографии с эффектом глубины и привлекательным размытием фона.

Android 14 для Sony Xperia 1 V предлагает новую возможность замедленной съемки, позволяющую запечатлеть моменты с высокой детализацией и эффектными эпизодами. Также стоит отметить, что базовый режим Photo Pro теперь поддерживает запись видео со скоростью 120 кадров в секунду, что добавляет гибкости и возможностей для творчества.

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Для любителей мобильных игр Sony Xperia 1 V с обновлением Android 14 предлагает новый пользовательский интерфейс Game Enhancer. Это позволяет оптимизировать игры, предоставляя удобный доступ к различным настройкам и функциям. Теперь можно настроить игровые параметры, записывать геймплей и делиться своими достижениями с друзьями.