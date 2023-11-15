Электромобили Xiaomi поступят в продажу в феврале

Министерство промышленности и технологий Китая опубликовало официальные фотографии первых электромобилей Xiaomi, которыми станут модели SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Это двухдверные седаны с плавными аэродинамическими линиями. Среди отличительных черт дизайна можно назвать непрерывные задние фонари с надписью Xiaomi на китайском языке.

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Спереди находится традиционный логотип MI, который Xiaomi используют на многих продуктах. Владельцы смогут придать автомобилям более персональный вид при помощи значков, наклеек и изменённого дизайна колёс. Также можно будет выбирать панорамную стеклянную крышу и варианты лобового стекла. Будут доступны современные датчики для помощи водителя, вроде лазерного радара. Поддерживается разблокировка на основе распознавания лиц.

Длина автомобилей составляет 4997 мм, ширина 1963 мм и высота 1455 мм, а колесная база 3000 мм. На выбор доступны колёса 19 и 20 дюймов.

Базовый SU7 будет ездить на двигателе мощностью 220 кВт с питанием от аккумуляторных батарей LFP (литий-железо-фосфат) производства Xiangyang Fudi. Он сможет разгоняться до скорости 210 км/ч.

SU7 Pro и SU7 Max являются полноприводными с двумя двигателями. Max имеет совокупную мощность 275 кВт с разгоном до 100 км/ч меньше чем за 4 с и скорость до 265 км/ч, литий-ионные батареи CATL и два двигателя спереди и сзади.

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Предприятие Xiaomi в Пекине уже ведёт мелкосерийное производство электромобилей, количество которых пока исчисляется десятками. Массовое производство запланировано на декабрь, а продажи на февраль, пишет gearmusk.