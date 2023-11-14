В Китае стоимость Xiaomi 14 начинается с 3999 юаней или 550 долларов США.

По данным Ice Universe, китайская корпорация Xiaomi реализовала 1.44 миллиона экземпляров новеньких смартфонов Xiaomi 14 всего за 10 дней, установив рекорд для компании. Как считают эксперты, залогом успеха устройства стала производительная аппаратная платформа – чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 намного превосходит своего предшественника. Примечательно, что Xiaomi 14 еще официально не поступили в продажу на международном рынке – если бы релиз за пределами Китая состоялся одновременно с выпуском девайса в Поднебесной, цифры были бы еще внушительнее.

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Среди дополнительных преимуществ Xiaomi 14, помимо шикарной производительности, специалисты по мобильным устройствам называют отличный AMOLED-экран, выдающий красочную картинку, а также высокое качество фотографий с основного блока камер. Появлялись в СМИ и на тематических ресурсах, впрочем, и жалобы на устройство – в частности, на запотевание камеры, перегрев и зависания в стресс-тестах. Составить более объективное впечатление о новинке можно будет, когда она поступит на международный рынок, но уже сейчас можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что продажи смартфона будут весьма впечатляющими.