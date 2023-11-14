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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мировой рынок электромобилей в этом году вырос более чем на треть
Китайский продолжает оставаться крупнейшим даже с учётом отказа от субсидий.

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По информации агентства Reuters, ссылающегося на данные исследования Rho Motion, за период с января по сентябрь этого года включительно мировой рынок электромобилей вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году китайские власти свернули государственное субсидирование после 11-летнего периода стимулирования спроса на электромобили, но власти отдельных регионов сохранили меры поддержки. Это не помешало китайскому рынку электромобилей за девять месяцев текущего года вырасти на 29%. Местный рынок электромобилей продолжает оставаться крупнейшим в мире.

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Источник изображения: Tesla

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Строго говоря, итоги октября для китайского рынка электромобилей стали рекордными. В Европе рынок электромобилей вырос на 26%, но сильнее всего данный вид транспортных средств в текущем году прибавил в Серверной Америке — 78 %. Здесь продолжает оставаться лидером Tesla, но в октябре её доля сократилась до минимальных за историю наблюдений 50%.

#аналитика #tesla #электромобили
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