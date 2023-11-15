Линейка смартфонов Vivo V30 будет состоять минимум из двух моделей

В октябре компания Qualcomm представила флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3, на котором в Китае уже поступили в продажу смартфоны Xiaomi 14 и iQOO 12. Теперь сообщается, что готовятся к релизу два процессора Snapdragon 7-й серии. В этом месяце или в декабре должен быть представлен чип Snapdragon 7 Gen 3. Не анонсированный пока смартфон Vivo V30 на нём протестировали в бенчмарке Geekbench.

Ранее сообщалось, что китайский производитель работает над Vivo V30 и Vivo 30 Pro с модельными номерами V2318 и V2319. Vivo V30 проверили в тесте графического процессора Geekbench Vulkan, где он набрал 4167 баллов.

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Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на системе Android 14. В состав процессора входит одно наиболее мощное ядро с частотой 2,63 ГГц, три быстрых ядра на частоте 2,4 ГГц и четыре экономичных 1,8 ГГц. Ещё здесь есть графический процессор Adreno 720.

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Vivo V30 могут быть выпущены в первом квартале будущего года, в том числе в странах помимо Китая, пишет Gizmochina. Также в Китае должны быть представлены модели Vivo S18 и Vivo S18 Pro на процессорах Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200 Plus соответственно.