Vivo предлагает аппараты с продвинутыми камерами

В понедельник на мероприятии в Китае местная компания Vivo представила серию флагманских смартфонов X100. В состав этой серии вошли три модели, которые меняют прошлогодние аппараты X90. Они имеют единый внешний вид, хотя Pro+ является наиболее премиальным предложением.

X100 и X100 обладает тонкими корпусами и выступающим круглым модулем камер на обратной стороне. В обоих случаях установлены панели AMOLED размером 6,78 дюймов с разрешением FHD+, частотой до 120 Гц HDR10+ и яркостью до 3000 нит. У стандартного аппарата экран плоский, у версии Pro с изгибами по сторонам. Под экраном находится сканер отпечатков.

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Сзади три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 50 Мп и телеобъективом-перископом 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым. Последняя основана на сенсоре Vario-APO-Sonar с сертификатом ZEISS. Разрешение передних камер 32 Мп.

Эти аппараты работают на процессоре Dimensity 9300 и с новой памятью LPDDR5T объёмом до 16 ГБ, а хранилище UFS 4 до 1 ТБ. Ёмкость батарей составляет 5000 и 5400 мАч, мощность зарядки 120 Вт. X100 Pro поддерживает и беспроводную зарядку 50 Вт. Установлена система Android 14 с программной оболочкой OriginOS 4.

Предлагаются синий (Star Trail Blue), оранжевый (Sunset Orange), белый (White Moonlight) и чёрный (Cheyne Black) цветовые варианты. Стоимость начинается от 3999 юаней за 12/256 ГБ и от 4299 юаней за 16/256 ГБ. Конфигурация 16 ГБ и 1 ТБ с LPDDR5T стоит 5099 юаней.

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Vivo X100 Pro в минимальной конфигурации 12/256 ГБ стоит 4999 юаней, пишет Gizmochina.