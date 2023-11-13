Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
В Китае анонсированы смартфоны Vivo X100 и X100 Pro на Dimensity 9300
Vivo предлагает аппараты с продвинутыми камерами

реклама

В понедельник на мероприятии в Китае местная компания Vivo представила серию флагманских смартфонов X100. В состав этой серии вошли три модели, которые меняют прошлогодние аппараты X90. Они имеют единый внешний вид, хотя Pro+ является наиболее премиальным предложением.

X100 и X100 обладает тонкими корпусами и выступающим круглым модулем камер на обратной стороне. В обоих случаях установлены панели AMOLED размером 6,78 дюймов с разрешением FHD+, частотой до 120 Гц HDR10+ и яркостью до 3000 нит. У стандартного аппарата экран плоский, у версии Pro с изгибами по сторонам. Под экраном находится сканер отпечатков.

реклама


Сзади три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 50 Мп и телеобъективом-перископом 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым. Последняя основана на сенсоре Vario-APO-Sonar с сертификатом ZEISS. Разрешение передних камер 32 Мп.

Эти аппараты работают на процессоре Dimensity 9300 и с новой памятью LPDDR5T объёмом до 16 ГБ, а хранилище UFS 4 до 1 ТБ. Ёмкость батарей составляет 5000 и 5400 мАч, мощность зарядки 120 Вт. X100 Pro поддерживает и беспроводную зарядку 50 Вт. Установлена система Android 14 с программной оболочкой OriginOS 4.

Предлагаются синий (Star Trail Blue), оранжевый (Sunset Orange), белый (White Moonlight) и чёрный (Cheyne Black) цветовые варианты. Стоимость начинается от 3999 юаней за 12/256 ГБ и от 4299 юаней за 16/256 ГБ. Конфигурация 16 ГБ и 1 ТБ с LPDDR5T стоит 5099 юаней.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Vivo X100 Pro в минимальной конфигурации 12/256 ГБ стоит 4999 юаней, пишет Gizmochina.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

23 ноября в Китае представят смартфон Red Magic 9 Pro на Snapdragon 8 Gen
Poco X6 5G может стать переименованной версией Redmi Note 13 Pro
Xiaomi продала 1,44 миллиона смартфонов серии Xiaomi 14 всего за 10 дней
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
3
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
10
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
12
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
4
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Выход Galaxy Z FE выглядит реальным после утечки цен и сроков выпуска дешевого складного устройства
+
Samsung выпустит «самый умный» смартфон с поддержкой ИИ
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
+
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Российская армия начала действовать более активно на Бахмутском направлении
+
Выяснилось, что крысы обладают развитым пространственным воображением
+
Аналитики: текущие события на рынке криптовалют говорят о скорых исторических максимумах биткоина
+
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет использовать память GDDR7 32 Гбит/с
+

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
102
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
58
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
11
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
18

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
17:58
радиатор водянки на боковую стенку, верхние на выдув... проц будет греться сильно меньше
Рассмотрим обсуждение статьи Андрея Понкратова «Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT»
Аллопсихическая Деперсонализация
17:57
"Экспертное" мнение сонибоя. Если это все твои аргументы, то пидарасня тут ты)
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
DIP48
17:56
Только есть разница. Пользователей Apple значительно меньше чем пользователей стандартных Wintel ПК. Сколько там процентов у яблочников ?))) Поэтому твой любимый Apple неудобен большинству. И читать и...
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
Александр Пономарев
17:55
а вот про хваленые американские свичблейды вообще ничего не слышно
JB Press: Российские "Ланцеты" прошлись бритвой по контрнаступлению ВСУ и сумели сорвать его
Аллопсихическая Деперсонализация
17:54
Он пишет "Fps boost" скончалась. HDR скончалась. Че? Если такие диванные петухи такие "крутые" аргументы сыпят, то да, вопросов нет. Тогда "PS" херня полная. Почему? Потому что. Вот и все. И PS Now эт...
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
MAXIMST
17:52
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
MAXIMST
17:47
Технари разработали RTX. компании Интел, Нвидиа и Амуде спроектировали карты, полупроводники, массовое производство… Непонятный чувак с фамилией «Калягин»: «…сказочки верующих в лучи…» Е..ть. ты тип)
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
OgoGoLog
17:45
Мигранты с "коренными" народами.
Илон Маск в очередной раз заявил, что Европа движется к гражданской войне
Mallory
17:45
Денис Попов все таки был обучаем и когда его справедливо закидали помидорами тихонько слился. Все потому что у Попова все таки была какая-то самокритика. А этот же продолжает гнуть свою линию в силу ...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
MAXIMST
17:40
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем