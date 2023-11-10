Некоторые пользователи считают, что редизайн Chrome является пустой тратой полезного пространства

Обновление дизайна Google Chrome завершило этап тестирования и теперь доступно для пользователей стабильной версии браузера. Если вам не нравится новый интерфейс, есть несколько способов решить эту проблему.

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Обновленный Chrome предлагает современный дизайн с закругленными углами, который вы уже могли получить или скоро получите в своем браузере. Иконки также были обновлены.

Несмотря на все улучшения, есть некоторые изменения, которые не встретились с положительной реакцией. Например, увеличение расстояния между кнопками для удобства использования на сенсорных устройствах привело к увеличению размера меню, что может раздражать пользователей и мешать просмотру веб-страниц.

Если у вас уже установлена новая версия Chrome и вы не довольны ее дизайном, вы можете вернуть предыдущий интерфейс, отключив четыре опции в настройках браузера: Chrome Refresh 2023, Chrome WebUI Refresh 2023, Chrome Refresh 2023 New Tab Button и Chrome Refresh 2023 Top Chrome Font Style. Для каждой выберите вариант "Отключено" в выпадающем меню.

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Затем закройте Chrome и перезапустите его, чтобы изменения вступили в силу. Таким образом, вы сможете вернуть привычный интерфейс.