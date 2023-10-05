Вот вам и «убийца Twitter» от Meta*: крупные бренды избегают публикаций в Threads, трафик сильно упал.

Многие ведущие бренды и знаменитости перестали публиковать сообщения в новой социальной сети Threads, которую во время ее яркого летнего дебюта называли «убийцей Twitter». Сейчас же пользовательский трафик упал более чем на 80%.

Национальная футбольная лига, самая богатая и влиятельная спортивная лига в США, за семь недель не удосужилась публиковать сообщения на Threads.

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Последний пост Coca-Cola в Threads был опубликован неделю назад, в то время как гигант быстрого питания McDonald's не предоставлял свежий контент в приложении уже почти два месяца.

Официальный аккаунт Threads Мэдисон-Сквер-Гарден не публиковал ничего нового за три месяца с момента первого присоединения к приложению.

Через пять дней после презентации Threads в июле материнская компания Meta* сообщила, что в новой социальной сети зарегистрировались ошеломляющие 100 миллионов пользователей — почти половина из 225 миллионов активных ежедневных пользователей, которые посещают X, социальную сеть, ранее известную как Twitter, которая теперь принадлежит Илону Маску.

Meta*, однако, достигла ошеломляющего результата главным образом потому, что автоматически предоставляет владельцам учетных записей Instagram* собственную страницу Threads.

Ведущие бренды избегают приложения Threads от Meta*, «убийцы Твиттера», поскольку трафик на сайт резко падает.По данным исследовательской компании Likeweb, на своем пике в июле Threads привлекал в среднем 49,3 миллиона активных пользователей Android в день.

С тех пор это число упало до 8,6 миллиона, то есть на 82%.

Резкое падение трафика побудило сотрудников Meta* задуматься о том, как возродить интерес к приложению, поскольку знаменитости, в том числе Опра Уинфри и Уилл Смит, которые в значительной степени избегали X, приложения, ранее известного как Twitter, подписались на Threads, но с тех пор мало публиковали сообщения.

Эмили Остин, влиятельная личность в социальных сетях и ведущая подкастов, имеющая более 24 000 подписчиков на X, рассказала The Post, что она была среди группы авторов, недавно приглашенных Meta* для участия в турнире по пиклболу в Нью-Йорке.

«Мой друг, который занимается маркетингом в Meta*, пригласил меня [на турнир]», — рассказала Остин The Post.

Официальный аккаунт Threads Мэдисон-Сквер-Гарден не публиковал новый контент уже несколько недель.Остин сказала, что, хотя ей не предлагали денег за публикации исключительно в Threads, поддержка Meta* усилила ее мотивацию публиковать больше в приложении.

«Они сказали, что приглашают тех, кто отражает и разделяет ценности Met», — сказала Остин The Post.

Внедрение Threads добавило еще одну трещину в соперничество между противниками-миллиардерами Маском и генеральным директором Meta* Марком Цукербергом.

Coca-Cola — еще один ведущий бренд, который не публиковал новых материалов с прошлой недели.Между тем, Threads быстро заработал репутацию скучного сайта из-за того, что Цукерберг уделил особое внимание созданию «безопасного пространства», избегающего серьезных новостей и противоречий.

На прошлой неделе Цукерберг рассказал The Verge, что его компания «создала культуру Threads» как «более позитивное, дружелюбное место для дискуссий, которое, как мы надеемся, станет одним из определяющих элементов на следующее десятилетие по мере ее масштабирования».

«Очевидно, нам предстоит много работы, но я бы сказал, что начало довольно хорошее», — сказал Цукерберг. Тем временем Маск раскритиковал Threads как «Инстаграм без картинок».





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