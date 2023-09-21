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Аккаунт в Threads можно будет удалить независимо от Instagram
До сих пор приходилось удалять обе учётные записи

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Представленный в нынешнем году сервис Threads был нацелен на конкуренцию с Twitter и поначалу вызвал к себе большой интерес. Однако, отсутствие многих функциональных возможностей отпугнуло значительную часть пользователей. Например, нельзя было удалять аккаунт в Threads, не удалив учётную запись в Instagram. В будущем отдельное удаление Threads всё же появится, хотя конкретная дата не называется.

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Пока же есть скриншоты, где можно увидеть удаление или деактивацию аккаунта Threads. После удаления снова зарегистрироваться в Threads через аккаунт в Instagram можно будет только через 120 дней. Наличие этой возможности в коде приложения может означать, что рано или поздно она станет доступной всем желающим.

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Среди последних новшеств этой платформы можно назвать появление у неё веб-версии для тех, кто хочет получать доступ с компьютеров. Однако, разработчики не слишком торопятся расширять функциональность и неизвестно, не будет ли принято решение в будущем закрыть сервис, пишет wccftech.

#threads
Источник: wccftech.com
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