От Galaxy S24 Plus на этот раз ждут большего

На протяжении нескольких последних лет среди флагманских смартфонов Samsung модели Galaxy S Plus были не самыми привлекательными. По сравнению со стандартной версией они предлагали экран большего размера и увеличенную батарею. В следующем году ситуация может улучшиться в модели Galaxy S24 Plus.

Инсайдер Ice Universe рассказал об использовании экрана формата QHD+ на основе панели M13 производства Samsung Display. Толщина аппарата составит всего 7,7 мм, а объём оперативной памяти вырастет до 12 ГБ. До настоящего времени на аппаратах Galaxy S в большинстве случаев было максимум 8 ГБ.

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Однако, даже этих улучшений может быть недостаточно, чтобы выделиться среди конкурентов в этой ценовой категории. Китайские компании не собираются сбавлять обороты и предлагают функциональность уровня Galaxy S Ultra по цене ниже.

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К тому же в большинстве стран Galaxy S24 Plus будет продаваться с процессором Exynos 2400, который снова может оказаться хуже по сравнению с чипом от Qualcomm, пишет Gizmochina.