Смартфон получит две конфигурации памяти с 6 или 8 ГБ ОЗУ, а также накопителем на 128 или 256 ГБ

Samsung Galaxy A25 5G станет очередным дополнением к бюджетной линейке Samsung A-серии. Рендеры телефона появились несколько дней назад, и теперь стали известны официальные характеристики и цена Samsung Galaxy A25 5G.

Galaxy A25 5G будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом, в котором расположен фронтальный датчик разрешением 13 Мп. На задней панели пользователи найдут основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП и макросенсор разрешением 2 МП.

реклама

Сообщается, что устройство будет оснащено чипсетом Samsung Exynos 1280, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Стоит отметить, что используемый в смартфоне чипсет использовался ранее в более дорогих смартфонах Galaxy A33 и A53, выпущенных в прошлом году.

Остальные характеристики, упомянутые в сообщении, включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт и порт USB-C.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ожидается, что цена на Galaxy A25 5G будет в диапазоне от 300 до 400 евро за вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ и за вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Хотя официальная дата запуска еще не объявлена, появление устройства на сайтах сертификации, таких как FCC, предполагает, что анонс состоится уже в ближайшее время.