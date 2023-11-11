Об этом сообщает издание SamMobile.

Отчет южнокорейской компании Samsung о финансовых показателях за третий квартал нынешнего года ознаменовался важной новостью: представители корпорации рассказали о том, что на данный момент идет разработка нового смартфона, который будет поддерживаться искусственным интеллектом. С помощью нововведений пользователи смогут по-настоящему почувствовать, что такое ИИ, даже не имея доступа к интернету – телефон сможет самостоятельно выполнять запросы.

Согласно информации, поступившей от близких источников, первыми смартфонами Samsung с поддержкой ИИ станут смартфоны Galaxy S24. Их выход ожидается уже в начале следующего года. Журналисты и эксперты подмечают, что в компании стремятся сделать новый смартфон самым умным устройством среди всех существующих.

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Скорее всего, на смартфонах будут доступны функции чат-бота и генерации нового контента посредством искусственного интеллекта – например, текста или картинок. Существует мнение, что Samsung искренне желает обогнать Apple – есть информация, что в американской компании хотят представить iPhone 16, ожидаемый через год, как смартфон с поддержкой искусственного интеллекта. Учитывая, что ранее в СМИ появились статьи о миллиардных вложениях Apple в ИИ, версия кажется вполне вероятной.