Законы Евросоюза заставляют Apple отходить от своих принципов

Марк Гурман из Bloomberg в своём информационном бюллетене сообщает, что уже в первой половине будущего года обладатели аппаратов iPhone в Евросоюзе смогут устанавливать приложения из-за пределов магазина Apple App Store. Такое требование к компании выдвигает Закон о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу ещё 1 ноября 2022 года. Компании вроде Apple обязаны раскрывать свои сервисы и платформы для других компаний и разработчиков.

Этот процесс называется сторонней загрузкой, то есть приложения можно устанавливать с разных сайтов, как это привычно на компьютерах. Также должны быть разрешены сторонние магазины вроде Amazon Appstore, который на Android появился ещё в 2011 году.

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Apple всегда была против подобного подхода, опубликовав в своё время документ «Создание надёжной экосистемы для миллионов приложений». По мнению американской компании, сторонние магазины и установка из других мест несут угрозу пользовательской безопасности.

Apple должна начать соблюдать вышеназванный закон к 6 марта будущего года. Microsoft уже пришлось подчиниться и внести в Windows 11 изменения для включения сюда стороннего магазина приложений. На Android таких проблем нет, поскольку такая поддержка была там всегда.

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Можно не сомневаться, что Apple со своей любовью к жёсткому контролю постарается и в данном случае заставить сторонние магазины и разработчиков приложений играть по её правилам, пишет Neowin.