Обе бета-версии являются общедоступными, поэтому любой желающий может их загрузить.

Тестировщики теперь могут загрузить вторую бета-версию iOS 17.2 и iPadOS 17.2. Компания Apple выпустила эти версии программного обеспечения для загрузки всем желающим.

Очередная бета-версия iOS 17.2. и iPadOS 17.2 теперь доступна для загрузки

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Компания Apple работает над очередным крупным обновлением для iPhone и iPad. Для смартфонов будет выпущена iOS 17.2, а для планшетов - iPadOS 17.2. В настоящее время обе системы доступны в тестовой версии. Теперь компания Apple решила выложить в открытый доступ вторую бета-версию iOS 17.2 и iPadOS 17.2. Обе бета-версии являются общедоступными, поэтому любой желающий может их загрузить. Однако для этого необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования от Apple. Для этого достаточно зайти в настройки своего устройства, перейти на вкладку "Обновления" и выбрать "iOS 17 Public Beta" (для iPhone) в поле "Бета-обновления". Если вернуться к предыдущему окну, то уже через мгновение система должна самостоятельно определить, что доступно обновление iOS 17.2 Beta 2.

Конечно, принимая решение об использовании бета-версии, необходимо помнить о том, что это связано с определенными рисками. Это связано с тем, что это не стабильный релиз системы, поэтому наши данные не находятся в 100% безопасности. Следовательно, перед установкой бета-версии стоит подумать о создании резервной копии всех важных данных.

iOS 17.2 - что она предлагает?

Что же ждет нас в iOS 17.2? Одной из самых интересных новых функций, несомненно, является приложение "Дневник". iOS дает нам возможность записывать сюда все события и мысли, которые произошли за день. Помимо самого текста, можно также вводить фотографии или, например, голосовые записи. Кнопка Action Button, которая в настоящее время используется только в iPhone 15 Pro и Pro Max, также получила новую функциональность. В iOS 17.2 добавлена возможность назначить приложение Translate на кнопку Action Button, при нажатии на которую на динамическом острове появится Translate.

Важным изменением в безопасности для некоторых людей, безусловно, является проверка ключа контакта iMessage. Кроме того, появились новые возможности персонализации аватаров Memoji. Также новым стало приложение Apple Music, которое получило новые полезные функции, например, возможность создания и редактирования одного плейлиста несколькими людьми.

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По известным нам данным, iOS 17.2 будет выпущена в виде официальной загрузки где-то в декабре. И судя по тому, что уже есть вторая бета-версия, это кажется вполне вероятным.