Но это не значит, что компания не будет повышать цены по другим причинам

Как сообщают СМИ, вице-президент корпорации Apple по охране окружающей среды, образовательной политике и социальным инициативам Лиза Перес Джексон, выступая в рамках мероприятия Reuters NEXT, заявила, что эко-инициативы компании, такие, как программы по сокращению выбросов углекислого газа с целью достижения углеродной нейтральности к 2030 году, не повлияют на стоимость «яблочной» продукции. Таким образом, можно считать, что Apple пообещала не заставлять своих клиентов переплачивать за экологичность товаров. Ранее фирма презентовала умные часы Apple Watch Series 9 как свой «первый углеродно-нейтральный продукт».

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Также госпожа Джексон рассказала о программах Apple по переработке различных материалов. При этом многочисленные эксперты восприняли ее слова со скепсисом – у компании есть много способов повысить цены на свои товары, позиционируя удорожание как не связанное с «повышенной экологичностью», а заявив, например, об увеличении затрат на разработку и совершенствование программного обеспечения. Спешка Apple в достижении углеродной нейтральности также не совсем понятна – в крупнейших экономиках мира, таких, как американская и китайская, подобные цели поставлены на промежуток до 2050, а не 2030 года.