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Nata15
Vivo показала новые рендеры флагмана vivo X100 Pro: смартфон получит камеру ZEISS и четыре цвета
Компания vivo продолжает тизерить линейку смартфонов vivo X100, опубликовав новые изображения флагмана vivo X100 Pro

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Компания vivo продолжает увлекать своих поклонников, поднимая завесу тайны вокруг своей новой линейки смартфонов vivo X100. Свежие изображения флагмана vivo X100 Pro, опубликованные компанией, несомненно, добавили интриги и ожидания среди любителей технологий.

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Итак, что нам показали? Ожидается, что новый смартфон будет доступен в четырёх разнообразных цветовых вариантах. Три из них будут оснащены элегантными стеклянными задними панелями, в то время как четвёртый вариант поразит оранжевой задней панелью, декорированной искусственной кожей. Однако наибольшее внимание привлекает впечатляющий круглый блок основной камеры, который включает в себя оптику ZEISS и четыре датчика.

Возможности смартфона vivo X100 Pro также впечатляют: устройство оборудовано 6.78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9300, мощной батареей емкостью 5400 мАч, поддерживающей беспрецедентную зарядку мощностью 120 Вт. Покупатели могут выбрать между конфигурациями с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и вплоть до 1 ТБ внутреннего хранилища. Основная камера устройства впечатляет 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX989 и оптической стабилизацией (OIS).

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Ожидается, что презентация линейки смартфонов vivo X100 состоится 13 ноября, и это событие обещает принести новые инновации и радостные сюрпризы для поклонников бренда. Весь мир с нетерпением ждет дополнительных деталей о предстоящих устройствах.

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