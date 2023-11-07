Компания vivo продолжает тизерить линейку смартфонов vivo X100, опубликовав новые изображения флагмана vivo X100 Pro

Компания vivo продолжает увлекать своих поклонников, поднимая завесу тайны вокруг своей новой линейки смартфонов vivo X100. Свежие изображения флагмана vivo X100 Pro, опубликованные компанией, несомненно, добавили интриги и ожидания среди любителей технологий.

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Итак, что нам показали? Ожидается, что новый смартфон будет доступен в четырёх разнообразных цветовых вариантах. Три из них будут оснащены элегантными стеклянными задними панелями, в то время как четвёртый вариант поразит оранжевой задней панелью, декорированной искусственной кожей. Однако наибольшее внимание привлекает впечатляющий круглый блок основной камеры, который включает в себя оптику ZEISS и четыре датчика.

Возможности смартфона vivo X100 Pro также впечатляют: устройство оборудовано 6.78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9300, мощной батареей емкостью 5400 мАч, поддерживающей беспрецедентную зарядку мощностью 120 Вт. Покупатели могут выбрать между конфигурациями с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и вплоть до 1 ТБ внутреннего хранилища. Основная камера устройства впечатляет 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX989 и оптической стабилизацией (OIS).

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Ожидается, что презентация линейки смартфонов vivo X100 состоится 13 ноября, и это событие обещает принести новые инновации и радостные сюрпризы для поклонников бренда. Весь мир с нетерпением ждет дополнительных деталей о предстоящих устройствах.