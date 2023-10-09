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Mirakl
Red Magic выпускает игровой смартфон с максимальными характеристиками
Red Magic запускает новый вариант своего игрового смартфона — Red Magic 8S Pro+ Deuterium Edition с 24 ГБ RAM и 1 ТБ внутренней памяти. Устройство появилось в продаже по цене $1025

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Популярный производитель мобильных устройств Red Magic расширил свою линейку, представив обновленную версию своего игрового смартфона — Red Magic 8S Pro+ Deuterium Edition. Новинка была анонсирована еще в июле и с тех пор вызывала большой интерес среди энтузиастов мобильных игр.

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Основным отличием этой версии является увеличенный объем оперативной памяти до 24 ГБ, что позволяет устройству с легкостью справляться с самыми требовательными играми и приложениями. Кроме того, внутренний объем хранилища также достиг впечатляющих 1 ТБ, что делает смартфон идеальным для тех, кто хранит большое количество данных или медиафайлов.

Эстетическая составляющая также не осталась без внимания. Red Magic 8S Pro+ Deuterium Edition оснащен прозрачной стеклянной задней панелью, что придает устройству эксклюзивный и изысканный вид.

Однако все эти характеристики идут вместе с довольно высокой ценой. Устройство оценено в $1025, что может оказаться выше бюджета некоторых покупателей. В связи с этим стоит упомянуть альтернативу на рынке — OnePlus Ace Pro, который, несмотря на схожие характеристики по оперативной памяти, хранилищу и чипу (Snapdragon 8 Gen 2), предлагается по более привлекательной цене — $545.

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Теперь игроки и любители мощных устройств могут выбирать между двумя отличными опциями, основываясь на своем бюджете и предпочтениях.

#новости
Источник: ferra.ru
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