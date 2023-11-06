До конца ноября должны быть представлены новые аппараты Honor

В недалёком будущем близкие к флагманским смартфоны должны представить такие производители, как Huawei, OPPO, Vivo и iQOO. Среди них фигурируют линейки аппаратов Nova 12, Reno 11, Vivo S18 и iQOO Neo 9. Также в Китае будет представлена серия устройств Honor 100.

Недавно в Китае компания анонсировала бюджетный смартфон Play 8T, а на этой неделе должен появиться аппарат средней ценовой категории Honor X50i+. Следом на очереди находятся модели Honor 100 и Honor X50 GT.

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Последняя утечка данных гласит, что Honor 100 обладает двумя передними камерами и круглым модулем на обратной стороне. Это устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, а экран получит разрешение 1,5K и высокочастотное затемнение.

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В состав линейки смартфонов могут войти три аппарата: Honor 100, Honor 100 Pro и Honor 100 GT. Инсайдер Digital Chat Station, сообщает, что в октябре велось внутреннее тестирование этих устройств, и уже в этом месяце они будут представлены. Также этот производитель ведёт работу над серией смартфонов Magic 6, куда войдут модели Magic 6, Magic 6 Pro и Magic 6 Ultimate. Они должны получить новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 и ожидаются в Китае в феврале, пишет Gizmochina.