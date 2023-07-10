Китайский производитель Oppo входит число крупнейших поставщиков смартфонов в мире. У компании есть несколько линеек устройств для разных ценовых категорий. Среди них выделяется серия аппаратов Reno, которых к настоящему моменту было продано почти 100 млн единиц.
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Об этом компания сообщила в своём индийском аккаунте в Twitter. Здесь же было сказано, что свыше 7 млн обладателей этих устройств сняли более 2 млн только портретных фотографий.
В состав серии смартфонов Reno входят представители как средней, так и верхней ценовых категорий. Производитель делает в этих смартфонах ставку на качество камер. Первые модели обладали 10-кратным зумом, а последние уделяют основное внимание портретной съёмке.
Теперь Oppo говорит, что аппараты Reno подняли фотографические возможности мобильных устройств на невиданные прежде высоты. Пост мог быть приурочен к анонсу в Индии аппаратов Reno 10, Reno 10 Pro и Reno 10 Pro+, пишет Gizmochina.