Смартфоны для любителей фотографировать пользуются немалым спросом

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Китайский производитель Oppo входит число крупнейших поставщиков смартфонов в мире. У компании есть несколько линеек устройств для разных ценовых категорий. Среди них выделяется серия аппаратов Reno, которых к настоящему моменту было продано почти 100 млн единиц.

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Об этом компания сообщила в своём индийском аккаунте в Twitter. Здесь же было сказано, что свыше 7 млн обладателей этих устройств сняли более 2 млн только портретных фотографий.

В состав серии смартфонов Reno входят представители как средней, так и верхней ценовых категорий. Производитель делает в этих смартфонах ставку на качество камер. Первые модели обладали 10-кратным зумом, а последние уделяют основное внимание портретной съёмке.

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Теперь Oppo говорит, что аппараты Reno подняли фотографические возможности мобильных устройств на невиданные прежде высоты. Пост мог быть приурочен к анонсу в Индии аппаратов Reno 10, Reno 10 Pro и Reno 10 Pro+, пишет Gizmochina.