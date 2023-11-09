При разблокировке загрузчика устройств Xiaomi Android не будет обновляться

Компания Xiaomi недавно представила новую программную оболочку HyperOS для своих Android-устройств. Как оказалось, любителей получать полный доступ к программному обеспечению Android эта оболочка может разочаровать. Xiaomi максимально усложнила процесс разблокировки загрузчика. Если всё же разблокировать его удастся, устройство перестанет получать системные обновления.

HyperOS напоминает оболочку Xiaomi MIUI, но политика обновлений поменялась. Как и прежде, на разблокировку загрузчика нужно подавать заявку. Как и прежде, необходимо пользоваться официальным инструментом Xiaomi и иметь учётную запись.

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Представители Xiaomi говорят, что блокировка загрузчика необходима для защиты устройства. Это должно помочь избежать утечки персональных данных и обеспечить стабильность работы устройств. Чтобы иметь возможность подать заявку на разблокировку загрузчика, необходимо иметь некий пятый уровень на форумах Xiaomi. Если разрешение будет получено, можно производить не больше трёх разблокировок в год. В данный момент даже при наличии аккаунта разблокировать загрузчик запрещено за пределами Китая. Разблокированные аппараты на HyperOS перестанут получать программные обновления.

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HyperOS сейчас предлагается в новых смартфонах Xiaomi 14 и скоро доберётся до ранее выпущенных аппаратов. Первый этап обновления стартует в первом квартале следующего года, пишет 9to5google.