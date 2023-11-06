На этот раз список не очень большой, но здесь есть смартфоны, которые можно до сих пор встретить в магазинах

Если вы ещё не в курсе, то в 2023 году Xiaomi совершила самую настоящую революцию, то самое время об этом узнать. И не надейтесь на то, что китайцы резко снизили цены на свою продукцию или выпустили на рынок уникальный продукт. На самом деле речь идёт о появлении новой операционной системы HyperOS. В прессе такое событие осталось почти незаметным, а профильные издания мало рассказывают о последствиях для рынка в целом. Пожалуй, причина в том, что большая часть прессы, которая пишет на тему мобильных телефонов, территориально располагается в США или Европе. Логично, что там предпочитают преуменьшать успехи китайцев, но в данном случае есть о чём поговорить.

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Всё дело в том, что Xiaomi впервые отказалась от использования операционной системы Android для построения на её основе собственной оболочки MIUI. Немногие знают, но MIUI – это не операционная система, а небольшая надстройка, пустившая глубокие корни. Похоже, Xiaomi пошла по пути Huawei, которая несколько лет назад выпустила собственную HarmonyOS, а обе ОС основаны на Android Open Source Project (AOSP). Это проект с открытым исходным кодом, а его разработчики преимущественно сосредоточены на Западе, но пока альтернатив у китайцев нет. Возможно, через 3-5 лет эти ребята общими усилиями и создадут что-то своё, но пока им приходится полагаться на AOSP. Так вот, MIUI ушла в прошлое, а на её место пришла HyperOS. Если вы хотите получить информацию о нововведениях в данной операционной системе, то переходите по ссылке, а мы коснёмся другой темы.

По ссылке выше вы также можете найти список из более сотни смартфонов, которые в 2024 году получат HyperOS. Неясно, будет ли это полноценная ОС, или Xiaomi предпочтёт не копать так глубоко, но есть целый ряд аппаратов, которые останутся за бортом. При этом нужно понимать, что уже достаточно давно не существует такого понятия, как устаревание мобильных телефонов и нехватки производительности. Проще говоря, аппарат, который вышел 4 года назад, остаётся актуальным и не имеет проблем с совместимостью. Можно смело заявлять, что речь идёт именно о нежелании поддерживать подобные устройства, что связано с попыткой вынудить пользователей переходить на новинки. Давайте рассмотрим, какие смартфоны на этот раз остались за бортом.

Начнём с серии Mi 10. Все аппараты имеют на борту флагманские процессоры и по скоростным показателям обходят середняки текущего поколения. Увы, но Xiaomi отказывается больше трёх лет выпускать обновления для своих флагманов, поэтому складывается такая странная ситуация. Отметим, что все разработчики смартфонов на Android действуют схожим образом, а надежда на то, что HyperOS что-то изменит, призрачна. С аппаратами серии Redmi всё просто, ведь китайская компания изначально указывает на однократный выход прошивки для таких аппаратов. К сожалению, эта информация есть только на специализированных сайтах, а линейка Redmi всё ещё встречается в продаже.

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Линейка Redmi Note 9 уже в текущем году не получила обновлений глобальной прошивки, тогда как в Китае несколько моделей могли рассчитывать на выпуск соответствующего ПО. А вот Redmi Note 10 точно нельзя назвать устаревшей, поскольку процессоры, которые используются там, до сих пор считаются актуальными и ставятся в новинки 2023 года. Серию POCO оставим до следующего разбора, поэтому просто посмотрите перечень. Инсайдеры пишут, что все предыдущие модели также не получат новую операционную систему, но это очевидные вещи. Если вы намерены купить новый смартфон, то старайтесь не экономить, выбирая устаревшие модели. Даже если вы не хотите попробовать HyperOS, то это не значит, что нужно отказываться от обновлений безопасности. Покупая заведомо старый аппарат, вы создаёте потенциальные риски для личной информации и денежного счёта. Дело в том, что обычно телефоном пользуются 3-4 года, а за это время ваша операционная система станет сильно устаревшие, а значит будет подвержена взломам даже с использованием общественных сетей.