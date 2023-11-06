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СтарыйДед
Устройства Xiaomi Smart Band, Redmi Note 13 4G и POCO M6 Pro 4G обнаружены в базе данных IMDA
Смартфоны относятся к категории мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а смарт-браслет Xiaomi указан как устройство с низким энергопотреблением, поддерживающее подключение Bluetooth.

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В базе данных IMDA были обнаружены три будущих устройства от компании Xiaomi. Согласно информации, одно из них — умные часы под брендом Xiaomi, а два других — смартфоны POCO и Redmi. Умный браслет Xiaomi был зарегистрирован под номером модели M2333B1. А вот смартфоны POCO M6 Pro 4G и Redmi Note 13 4G от Xiaomi имеют номера моделей 2312FPCA6G и 23117RA68G соответственно. Смартфоны относятся к категории мобильных телефонов, поддерживающих Bluetooth, Wi-Fi и NFС,а умный браслет к устройству с низким энергопотреблением, поддерживающее подключение Bluetooth. 

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Пока что мало известно о функциональности умного браслета Xiaomi, но оба смартфона ранее уже были замечены на европейской сертификационной платформе ЕЭС. Смартфон Redmi Note 13 4G (глобальный вариант) будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 685. Что касается выхода на рынок указанных устройств, возможно, два смартфона Xiaomi будут выпущены в текущем году, что говорит о номерах моделей, а предполагается, что Redmi Note 13 4G будет представлен уже в ноябре, а POCO M6 Pro 4G появится в декабре 2023 года. Стоит отметить, что Xiaomi уже выпустила версии смартфонов Redmi Note 13 и POCO M6 Pro с поддержкой 5G. В прошлом месяце бренд также представил свои флагманские устройства серии 14, а совсем недавно было объявлено о появлении бюджетного устройства POCO C65. В ближайшем будущем ожидается появление устройства Redmi 13C.

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