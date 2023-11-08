Также испытаниям подвергся стандартный вариант Galaxy S24

Около пары месяцев остаётся до анонса линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. На днях стало известно, что S24 и S24 Ultra посетили бенчмарк Geekbench 6. Ultra под модельным номером SM-S928N набрал в одноядерных и многоядерных тестах 2214 и 6744 балла соответственно. Этот вариант аппарата имеет 12 ГБ памяти.

Простой S24 с модельным номером SM-S921N показал результаты 2051 и 6204 балла. У этого устройства объём памяти 8 ГБ и чип Samsung Exynos 2400. Этот же чип в большинстве стран войдёт в состав S24 Plus. Южнокорейский производитель постарался улучшить скорость CPU и GPU, чтобы постараться не отставать от чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Также здесь поддерживаются технологии ИИ вроде преобразования текстов в изображения.

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S24 Ultra ты должен во всех странах работать только на Snapdragon 8 Gen 3, что ещё раз показывает преимущество этого процессора. Специальная версия системы на чипе для аппаратов Galaxy получит разогнанное на 100 МГц основное ядро. Прочие ядра также могут быть разогнаны, как и графический процессор.

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Анонс новых смартфонов Samsung ожидается в январе в Сан-Франциско, пишет Androidcentral.