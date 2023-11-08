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Samsung анонсировала свой генеративный искусственный интеллект Gauss
На форуме Samsung AI Forum 2023 была представлена генеративная модель Samsung Gauss. Она включает три модуля для облегчения языковых задач, программирования и обработки изображений.

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На форуме Samsung AI Forum 2023 был сделан важный анонс, связанный с искусственным интеллектом. Компания Samsung Electronics представила общественности свою последнюю разработку - генеративную модель Samsung Gauss. Samsung Gauss разработал исследовательский центр Samsung Research. Модель названа в честь известного математика Карла Фридриха Гаусса, теория которого лежит в основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Ожидается, что будущий флагман Samsung Galaxy S24 получит эту модель искусственного интеллекта.

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Название Gauss также символизирует стратегию Samsung - применять возможности искусственного интеллекта и знания человечества для улучшения качества жизни пользователей по всему миру.

Модель Samsung Gauss включает в себя три ключевых модуля: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code и Samsung Gauss Image. Модель Samsung Gauss Language предназначена для облегчения различных задач, включая написание электронных писем, краткое изложение текстов и перевод контента. Эта модель также может значительно улучшить пользовательский опыт путем оптимизации управления устройствами.

Samsung Gauss Code и связанный с ним инструмент программирования (code.i) нацелены на упрощение процесса создания программного обеспечения и позволяют быстро и легко писать код. Технология также поддерживает функции описания кода и генерации тестовых кейсов через интерактивный интерфейс.

Samsung Gauss Image - это генеративная модель изображений, которая позволяет создавать и редактировать изображения, изменять стиль, добавлять детали и повышать разрешение изображений. Она имеет потенциал сделать будущие флагманские смартфоны, включая Galaxy S24, более умными и креативными, способными генерировать контент и истории на основе ключевых слов, предоставленных пользователем.

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Таким образом, Samsung Gauss обещает стать важным элементом в смартфонах Samsung и других продуктах, улучшая их функциональность и способности благодаря современным возможностям искусственного интеллекта.

#samsung #искусственный интеллект
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