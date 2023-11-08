Первый Galaxy Fold поддерживался на протяжении четырёх лет

В среду компания Samsung объявила о прекращении поддержки одного из наиболее важных смартфонов в истории Android-устройств. Речь идёт складном аппарате первого поколения Galaxy Fold, представленном четыре года назад. Отныне его пользователи не увидят регулярных обновлений безопасности. В прошлом году он уже не получил обновления до системы Android 13.

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В момент релиза производитель пообещал выпускать обновления безопасности на протяжении четырёх лет, что в те времена было внушительным сроком. Большинство флагманов на Android тогда довольствовались обновлениями на протяжении трёх лет, а остальные смартфоны не всегда получали обновления хотя бы год. С тех пор большинство ведущих производителей аппаратов на Android значительно улучшили свою политику обновлений. Сейчас Samsung обновляет версии Android на протяжении четырёх лет и выпускает патчи безопасности пять лет.

Появившись в 2019 году, Galaxy Fold оказался весьма слабым устройством. Глава Samsung затем признавал, что компания поспешила с его релизом, и аппарат не был готов к поступлению на прилавки. Некоторые обозреватели назвали его весьма дорогостоящим прототипом. У этого аппарата были проблемы с экраном и шарнирами, из-за которых устройство оказалось весьма хрупким.

В результате Samsung отложила полноценный релиз на несколько месяцев и отозвала уже выпущенные устройства. Осенью того года была представлена улучшенная версия смартфона. Она тоже была далеко не совершенной, но сломать её уже было труднее. Аппарат стоил $2000 и предлагал высокий уровень производительности, продолжительную работу и большой внутренний экран. Внешний экран был маленький, а долговечность обычных смартфонов оказалась недостижимой. Наконец, не лучшим образом на смартфоне подобного типа работало программное обеспечение, в чём вместо Samsung можно винить Google и сторонних разработчиков приложений.

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Несмотря на подобные недоработки, Samsung верила в идею складных смартфонов и к настоящему моменту они стали значительно более распространёнными. В этом году компания представила Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, также были выпущены Google Pixel Fold, OnePlus Open и Motorola Razr Plus и некоторые другие модели. Подобное разнообразие аппаратов разных производителей постепенно приводит к снижению их стоимости, основу чего в своё время заложил первый Galaxy Fold, пишет Digitaltrends.