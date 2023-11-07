S Pen Creator Edition совместим с планшетами серии Galaxy Tab S, Galaxy S21 Ultra и более новыми, а также со всеми компьютерами, поддерживающими S Pen

Южнокорейский производитель анонсировал S Pen Creator Edition вместе с планшетами серии Galaxy Tab S9 еще в июле, а в прошлом месяце начал распространять его в Южной Корее. И теперь его можно приобрести на всех рынках мира.

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Galaxy S Pen Creator Edition представляет собой стилус стоимостью 11 000 рублей, который предлагается в качестве улучшенной версии стандартного S Pen, выпускаемого с различными устройствами Samsung. Он имеет более толстый корпус (диаметр увеличен на 0,9 мм по сравнению с S Pen для Tab S9) и более текстурированную поверхность для более комфортного удержания, а также чисто белый цвет с металлической задней панелью, характерной для Apple. Вес стилуса составляет 10,6 г, и в добавок он соответствует стандарту водонепроницаемости IPX4.

Кроме дизайна, данный стилус обладает повышенной чувствительностью к наклону, что обеспечивает более точное рисование. Так же как и обычное перо S Pen, он магнитится и может прикрепляться к задней панели планшета Galaxy Tab. Кроме того, стилус не требует дополнительного питания.

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По совместимости, S Pen Creator Edition совместим с планшетами серии Galaxy Tab S, Galaxy S21 Ultra и более новыми моделями, а также с любыми компьютерами, поддерживающими S Pen. Однако он не совместим с устройствами Samsung Galaxy Z из-за их особенных гибких экранов.