Опубликованы фотографии смартфона Galaxy A25, официальный анонс которого должен состояться в ближайшие месяцы.

В сети появились рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A25. Исходя из них, можно сделать вывод, что в продажу поступят четыре цветовых варианта устройства: голубой, салатовый, черный и серо-голубой. Внешне девайс традиционно не представляет собой ничего особенного. На его лицевой стороне разместится дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, а задняя панель понесёт на себе три объектива с разным фокусным расстоянием. Обрамление экрана включает в себя достаточно широкий «подбородок».

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Чуть ранее стали известны и некоторые технические характеристики Samsung Galaxy A25. Размеры смартфона составят 162x77,5x8,3 мм. Южнокорейцы собираются сильно экономить, поэтому за сканирование отпечатка пальца будет отвечать боковая кнопка включения. Диагональ дисплея не превысит 6,44 дюйма. Для съёмки селфи окажется предназначен 13-мегапиксельный модуль камеры, перекочевавший сюда из Galaxy A24.

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На остальные спецификации пока намекают лишь слухи. Если им доверять, автономную работу смартфону обеспечит батарея 5000 мАч. Она вновь не получит поддержку зарядки мощнее, нежели 25 Вт. Если основная камера переберётся из предшественника, то это окажется модуль разрешением 50 Мп. Судя по Geekbench, девайс создан на основе процессора Exynos 1280. Также под корпусом должны разместиться 8 ГБ оперативной памяти. Окажется ли это единственно возможный объём — не сообщается. Релиз Samsung Galaxy A25 должен состояться уже в ближайшие полтора месяца.