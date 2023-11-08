Пользователи ExpressVPN смогут воспользоваться менеджером паролей Keys

Один из наиболее популярных сервисов VPN теперь предлагает ещё и менеджер паролей. Пользователи ExpressVPN получат менеджер паролей без дополнительной платы. Недавно было завершено его бета-тестирование. Менеджер паролей называется Keys и призван защитить пользовательские учётные данные от взлома злоумышленниками и попадания в чужие руки.

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Как и у других приложений подобного рода, здесь есть две главные функциональные возможности. Во-первых, менеджер защищает хранимую в нём информацию, а во-вторых, позволяют быстро ввести её без необходимости делать эту вручную. Как всегда, после первого входа в аккаунт на сайте или сервисе приложение предлагает сохранить логин и пароль. Если вы только регистрируетесь, сервис поможет создать сложный пароль с уникальными символами. Менеджер работает в версиях ExpressVPN на Android и iOS, также есть расширение для браузеров на компьютере. Можно импортировать данные из других менеджеров паролей и браузеров.

Доступа к хранимой информации нет даже у разработчиков ExpressVPN, поскольку все данные зашифрованы. Регулярно выполняется проверка того, не попали ли ваши данные в состав известных утечек, в том числе адреса электронной почты. Также анализируется надёжность паролей и генерируются одноразовые пароли для двухфакторной аутентификации.





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Стоимость подписки на ExpressVPN составляет $12,95 в месяц, даётся гарантии возврата средств в первые 30 дней. Годичная подписка сейчас предлагается по цене $8,32 в месяц, пишет xda-developers.