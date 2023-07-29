Технический директор Express VPN Дэн Герике (Dan Gericke) написал на LinkedIn о своем уходе из Kape Technologies, сообщив, что компания "решила сократить" около 30% своего штата по всему миру

Компания Kape Technologies, которой также принадлежат VPN-провайдеры Private Internet Access и CyberGhost VPN, подтвердила факт увольнения части сотрудников.

Сегодня технический директор ExpressVPN Дэн Герике (Dan Gericke) написал на LinkedIn о своем уходе из Kape Technologies, сообщив, что компания "решила сократить" около 30% своего штата по всему миру.

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За последние дни еще несколько сотрудников Kape также написали на LinkedIn о своем увольнении. Около месяца назад соучредитель ExpressVPN Питер Бурхардт (Peter Burchhardt) также сообщил о своем уходе из Kape.

В своем электронном письме Kape подтвердила факт увольнения, но объяснила причину сокращения лишь в общих чертах. "Для того чтобы обеспечить долгосрочную перспективу и в дальнейшем предоставлять нашим клиентам лучшую защиту в отрасли, мы недавно провели организационную реструктуризацию, в том числе приняли непростое решение об увольнении некоторых сотрудников", - заявил представитель Kape. "Это решение не было легким, и компания активно взаимодействует с теми, на кого оно повлияло, чтобы облегчить переходный период".

Сокращение штата может вызвать опасения, что Kape сокращает свои различные VPN-сервисы, которые получили положительные отзывы. Однако компания сообщила, что ее команда по-прежнему насчитывает несколько сотен человек. "Мы уже работаем над созданием нового поколения технологий, инноваций и расширенной защиты для наших пользователей и поднимаем планку конфиденциальности и безопасности в цифровом мире", - добавили в Kape.

Тем не менее, один из уволенных сотрудников компании работавшим в ExpressVPN, выразил опасения, что в результате пострадает производительность VPN-провайдера. Согласно этому письму, компания Kape уволила 200 сотрудников в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, включая инженеров и специалистов по контролю качества.

Kape Technologies купила ExpressVPN в 2021 году. Затем израильский миллиардер Тедди Саги официально приобрел компанию Kape и в мае вывел ее в частные руки через компанию Unikmind Holdings.