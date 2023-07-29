Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
KsinTexH За пост начислено вознаграждение
Разработчик Express VPN, Private Internet Access и CyberGhost VPN уволил 30% сотрудников
Технический директор Express VPN Дэн Герике (Dan Gericke) написал на LinkedIn о своем уходе из Kape Technologies, сообщив, что компания "решила сократить" около 30% своего штата по всему миру

реклама

Компания Kape Technologies, которой также принадлежат VPN-провайдеры Private Internet Access и CyberGhost VPN, подтвердила факт увольнения части сотрудников.

Сегодня технический директор ExpressVPN Дэн Герике (Dan Gericke) написал на LinkedIn о своем уходе из Kape Technologies, сообщив, что компания "решила сократить" около 30% своего штата по всему миру. 

реклама

За последние дни еще несколько сотрудников Kape также написали на LinkedIn о своем увольнении. Около месяца назад соучредитель ExpressVPN Питер Бурхардт (Peter Burchhardt) также сообщил о своем уходе из Kape. 

В своем электронном письме Kape подтвердила факт увольнения, но объяснила причину сокращения лишь в общих чертах. "Для того чтобы обеспечить долгосрочную перспективу и в дальнейшем предоставлять нашим клиентам лучшую защиту в отрасли, мы недавно провели организационную реструктуризацию, в том числе приняли непростое решение об увольнении некоторых сотрудников", - заявил представитель Kape. "Это решение не было легким, и компания активно взаимодействует с теми, на кого оно повлияло, чтобы облегчить переходный период".

Сокращение штата может вызвать опасения, что Kape сокращает свои различные VPN-сервисы, которые получили положительные отзывы. Однако компания сообщила, что ее команда по-прежнему насчитывает несколько сотен человек. "Мы уже работаем над созданием нового поколения технологий, инноваций и расширенной защиты для наших пользователей и поднимаем планку конфиденциальности и безопасности в цифровом мире", - добавили в Kape.

Тем не менее, один из уволенных сотрудников компании работавшим в ExpressVPN, выразил опасения, что в результате пострадает производительность VPN-провайдера. Согласно этому письму, компания Kape уволила 200 сотрудников в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, включая инженеров и специалистов по контролю качества. 

Kape Technologies купила ExpressVPN в 2021 году. Затем израильский миллиардер Тедди Саги официально приобрел компанию Kape и в мае вывел ее в частные руки через компанию Unikmind Holdings.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#vpn #cyberghost vpn #expressvpn #kape #kape technologies #private internet access
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Провайдеры начали блокировать OpenVPN подключения в России
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
Власти не будут приравнивать использование VPN к госизмене
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
5
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
6
Нейросеть показала, как бы выглядели "Смешарики", будь они "Вагнерами"
9
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
4
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
5
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
11
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
Десятки МБП Bradley и танков Leopard 2 брошены ВСУ, а эвакуация не производится неделями
+
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
В Linux откажутся от привычного расположения окон, перейдя на автоматическую мозаичную компоновку
9
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
3
Чтобы купить чипы ИИ H100 и A100 в Китае, нужно отдать до $70 000 и иметь связи с Дженсеном Хуангом
2
В Беларуси заметили 13-ю колонну ЧВК "Вагнер" - военная техника с украинским номером на машине
4
Inno3D выпускает однослотовые карты RTX 4090 с жидкостным охлаждением
+

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
5
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
80
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
24
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
14
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1

Сейчас обсуждают

Митрич ....
22:19
Series s в кармане , быстрее бы, а если ещё и ценник до 40к так и вовсе подарок.
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
Арсений Не-Аноним
22:19
Ну и по выводам 1) Про запас брать не стоит, ибо сейчас производители пытаются максимально снизить энергопотребление. Сравните 4070 и 3080 по производительности и по потреблению. Даже для 7600х и 407...
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
Alex-IT
22:18
По российским дорогам нельзя ни 270, ни тем более 330 км/с ездить, а на специальные автобаны не все хотят приезжать. В итоге только больше аварий будет к сожалению...
Скоро стартуют продажи топового электрического седана Lucid Air Sapphire Edition
Raf Kep
22:16
сраной рекламой все обосрали
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
Серж Диезз
22:16
Знаменитая амудешная «энергоэффективностиь»
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Obscury
22:15
В смысле чем платить? Первое место в Африке по ВВП и 24-ое в мире. Член ОПЕК.
Нигерия задумалась о закупке российских перспективных истребителей Су-75
Серж Диезз
22:15
не забывай маленький нюанс) Ты не в калифорнии живешь, а в России с копеечными ресурсами) и опять же, тут только игры, интел в покое жрет в 3 раза меньше)
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
22:11
только сравнивают не бастардов с асиками) В итоге 7800х3д сильно цоцет по средней производительности, имеет +12 кадров к i5, при этом стоя почти в два раза дороже и сливая в остальных задачах))) И да ...
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Shatun29
22:10
Возможно. Когда ты в любой момент можешь погуглить необходимую инфу то в голове не задерживается и перестали ценить знания. Доступность информации должна помогать, а не отменять необходимость знать. С...
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
Пузо
22:09
Боже мой, какой бред... Боевые шарики головного мозга.
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем