Лидером продаж в Южной Корее является процессор AMD Ryzen 5 7500F

Статистика розничных продаж компьютерных процессоров в Южной Корее показывает, что чипы AMD Ryzen в очередной раз сумели превзойти Intel Core. Данные предоставила местная исследовательская компания Danwa Research.

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В этой стране покупатели предпочитают иметь минимум фанатских предпочтений и выбирать процессоры на основе цены и возможностей. Несколько лет продажи процессоров на платформе AM4 росли, после чего начался спад из-за сильной конкуренции со стороны чипов Intel 12-го и 13-го поколений. Теперь ситуация снова меняется и AMD начинает лидировать. Её доля рынка составила 50,75% против 49,25% у Intel.

Хотя разница микроскопическая, продажи Intel находится на спаде с августа. Виновато в этом может быть снижение цен на процессоры AMD, материнские платы под них, память DDR5 и большое количество предлагаемых моделей.

В октябре на долю процессоров Ryzen AM5 пришлось 55,3% от общего числа проданных у AMD, на AM4 44,7%. Процессоры и APU AMD предыдущих поколений имеют большой спрос за счёт низких цен на них. Также вклад в популярность AM4 вносит чип Ryzen 7 5800X3D.

Сейчас процессоры X3D есть и в линейке Ryzen 7000 (AM5). Модель 7800X3D является второй наиболее продаваемой под сокет AM5. Лидером оказался 6-ядерный чип Ryzen 5 7500F без встроенной графики по цене $179. Замыкает тройку лидеров Ryzen 5 7600.

У Intel самым популярным является Core i5-13400F по цене менее $200. Его можно установить как на самые современные материнские платы, так и на более старые.





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Процессоры Intel 14-го поколения не принесли революционных изменений, но с их появлением более ранние чипы могут подешеветь. Это означает, что упорная борьба между двумя производителями будет продолжаться, пишет wccftech.