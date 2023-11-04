и в два раза более энергоэффективный

В сеть просочились свежие тесты будущих процессоров Intel Meteor Lake, также известных как семейство Core Ultra 1-го поколения. Результаты Cinebench R20 процессора Core Ultra 7 185H указывают на акцент на многопоточную производительность при практически неизменных однопоточных возможностях. Стоит отметить, что Meteor Lake использует 4-нм техпроцесс Intel 4, сохраняя при этом базовую архитектуру.

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В "многоядерном" тесте Cinebench R20 процессор Core Ultra 7 185H первого поколения набирает примерно 7700 баллов, что на 25-30 % быстрее, чем Core i7-13700H 13-го поколения. Производительность мобильных процессоров значительно варьируется от устройства к устройству в зависимости от эффективности охлаждения. Таким образом, ожидайте широкого диапазона оценок процессора для каждого устройства.

Оценка одноядерного процессора 700+ ставит Core Ultra 185H в один ряд со своими предшественниками Raptor Lake, возможно немного выше. Вероятно в этом виноват регресс тактовой частоты и в некоторой степени профиль мощности. По словам источников, близких к Moore’s Law is Dead, Meteor Lake станет одним из самых энергоэффективных проектов, когда-либо разработанных Intel.

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Процессоры Core Ultra 1-го поколения имеют оптимальный показатель TDP для тяжелых нагрузок от 65 до 95 Вт, что вдвое меньше, чем у семейства Raptor Lake 13-го поколения (от 120 до 145 Вт). Благодаря этим улучшениям будущие мобильные процессоры Intel почти так же энергоэффективны, как предложения AMD Ryzen 7000.