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На этой неделе сервис YouTube рассказал о двух новых функциональных возможностях с применением генеративного искусственного интеллекта. Пользователи платного сервиса YouTube Premium скоро смогут видеть сводки комментариев и чат-бота, который будет отвечать на вопросы относительно показываемого видео. Для работы с ними нужно подписаться на получение подобных экспериментальных функций.
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Комментарии будут организовываться для более простого понимания их сути. Нажав на одну из тем, можно будет посмотреть относящиеся к ней комментарии. Пока это относится только к комментариям на английском языке.
YouTube обещает не использовать при составлении сводок неопубликованные сообщения, сообщения на проверке, сообщения с запрещёнными словами или от заблокированных пользователей. Авторы видео могут использовать этот инструмент для удаления нежелательных комментариев.
Чат-бот позволит задавать вопросы о содержании видеороликов и получать рекомендации. Информации берётся из YouTube и интернета и вопросы можно задавать, не прерывая воспроизведения видео. На Android в приложении YouTube для этого появилась кнопка «Спросить».
Доступ к новым функциям сейчас есть у ограниченного числа пользователей в ограниченном числе видеороликов. Поскольку это экспериментальные возможности, результаты могут быть не всегда точными, сообщает Engadget.