Действия YouTube постепенно приносят желаемые плоды

Борьба сервиса YouTube с блокировщиками рекламы начинает приносить результаты. Разработчики блокировщиков заявили, что тысячи пользователей удалили их продукты после того, как на YouTube появились предупреждения при попытке смотреть видео с блокировщиками.

Компания AdGuard говорит, что с 9 октября её блокировщик удаляли более 11000 человек в день против 6000 удалений в день прежде. 18 октября AdGuard удалили 52000 человек, при этом количество установок платной версии AdGuard выросло.

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Компания Ghostery сообщает, что количество пользователей осталось неизменным, поскольку выросло количество установок. Однако, больше 90% удаливших приложение в анкете указали, что сделали это из-за YouTube.

Ограничения YouTube пока могут затрагивать только пользователей браузера Chrome на компьютерах. Некоторые попытались работать с другими браузерами. Количество установок Microsoft Edge за октябрь выросло на 30% по сравнению с сентябрём.

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Реклама на YouTube приносит Google значительную часть дохода. За первые 9 месяцев года на платформе было продано рекламы на сумму более $22 млрд. Также компания пытается продвигать платную подписку YouTube Premium, где не нужно смотреть рекламу и можно получить видео с более высоким разрешением, а также доступ к сервису YouTube Music. В этом году стоимость подписки выросла, пишет Engadget.